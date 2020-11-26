Результаты тестов на COVID-19 можно будет узнать на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Роспотребнадзором запустило работу нового сервиса, который позволяет пользователям «Госуслуг» увидеть результаты теста на коронавирусную инфекции прямо в личном кабинете.

Человек будет получать уведомление на портале, а сами результаты в формате QR-кода будут загружаться в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» в течение часа, после их появления.

Об этом сообщили в Минцифры, обозначив, что данное нововведение позволит создать удобное хранилище справок о COVID-19, которые можно будет предъявлять с помощью приложения, а также снизит число поддельных медицинских документов.

Ранее Минцифры запустило специальное приложение, позволяющее отслеживать контакты с больными коронавирусной инфекцией гражданами, не раскрывая их личной информации и сохраняя анонимность.