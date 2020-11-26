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В Алеппо провели ярмарку традиционного искусства

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
03:33 26.11.2020
На ярмарке представили образцы гравировки по дереву и камню, каллиграфию, изделия из меди, стекла и кожи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Свою первую роспись Найя Мустафа Нау сделала еще в детстве, повторяя за старшими. Секрет мастерства в ее семье  передается из поколения в поколение.

«Сейчас я работаю над фрагментом росписи. Она будет украшать мечеть. Мой дедушка занимался росписями профессионально. Как и он, я хочу добиться с годами подлинного мастерства», - отметила студентка Найя Мустафа Нау.

Ярмарка традиционного искусства прошла в Алеппо впервые с начала войны. Одни из участников - семья Найи Нау - владели культурным центром, где молодежь занималась искусством и изучала историю Сирии, пока боевики не разрушили их здание. Но даже потеряв все они продолжали, как могли, сохранять наследие страны.

«Мы зарисовываем памятники, разрушенные террористами в Пальмире. К примеру, вот эту скульптуру брата и сестры. Очень важно сохранить для потомков хотя бы графическое изображение уничтоженных древностей», - сказала руководитель центра по сохранению культуры и истории Сирии Дониз Акшар.

Организатором выступил союз молодежи Алеппо, который всерьез беспокоится о сохранении древних ремесел. На ярмарке представили сразу 22 исчезающих направления.

«У нас была разрушительная война, и если мы забудем дело наших предков, от древней Сирии останется одно лишь название. Нам нужно помогать государству в восстановлении промышленности, нужно возвращать в нашу страну туристов – все это придется делать сирийской молодежи», - отметил руководитель союза молодежи Алеппо Ясир Джавиш.

На ярмарке представили образцы гравировки по дереву и камню,  каллиграфию, изделия из меди, стекла и кожи. Мастера предложили посетителям текстиль тонкой работы, оливковое масло и традиционное мыло, которым здесь торгуют тысячи лет.

Присутствовали в основном молодежь и творческая интеллигенция.  Это первое большое светское событие за последние десять лет в Алеппо – городе, в котором до войны создавались культурные тренды, расходившиеся по всему Ближнему Востоку. И амбициозные жители надеются вернуть Алеппо прежний статус.

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