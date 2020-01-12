В Киеве ограбили певицу Maruv

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, стала жертвой грабителей в центре Киева 11 января. Об этом она сообщила на страничке в Instagram.

Она уточнила, что неизвестные украли из ее автомобиля сумку, в которой находились документы и новогодние подарки.