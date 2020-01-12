В Киеве ограбили певицу Maruv
В сумке, украденной из машины артистки, находились все документы.
© Видео: maruvofficial, Instagram © Фото: Aleksandr Gusev ZUMAPRESS.com Globallookpress
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, стала жертвой грабителей в центре Киева 11 января. Об этом она сообщила на страничке в Instagram.
Она уточнила, что неизвестные украли из ее автомобиля сумку, в которой находились документы и новогодние подарки.
«Если вы были в районе Богдана Хмельницкого в Киеве и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ», - сказала Maruv.