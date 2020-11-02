Коронавирус в ноябре: какие новые меры борьбы с COVID-19 ввели в регионах РФ

С понедельника, со 2 ноября, власти Московской области ужесточают ограничения из-за коронавируса. До 15 ноября в регионе введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

В Москве еще на неделю для школьников с 6 по 11 классы продлили режим дистанционного обучения. До конца ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования. До 29 ноября остается система QR-кодов для ночных заведений.

В Курганской области гражданским врачам бороться с коронавирусом помогают военные медики. Они работают в трех больницах региона, в городах Кургане и Шадринске. С просьбой направить туда военных специалистов к министру обороны Сергею Шойгу обратился глава Минздрава Михаил Мурашко.

В некоторых российских регионах наблюдается ситуация, которая вызывает много вопросов. Например, в Томской области пациентов с коронавирусом размещают в больничных коридорах. Мест в палатах катастрофически не хватает.