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Правительство попросили обеспечить авиакомпаниям равный доступ к международным маршрутам

Кирилл Васин
02:52 26.11.2020
В ООП попросили создать прозрачный механизм доступа к открытым маршрутам.
Правительство попросили обеспечить авиакомпаниям равный доступ к международным маршрутам
© Фото: pixabay.com

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой обеспечить авиакомпаниям равный доступ к международным маршрутам, передают «Известия» со ссылкой на текст письма.

Для этого в ООП попросили создать прозрачный механизм доступа к открытым маршрутам. В организации считают, что данный шаг защитит интересы пассажиров.  

Ранее стало известно, что российские авиакомпании обяжут устанавливать в салонах самолетов видеокамеры. В постановлении кабмина отмечается, что самолеты необходимо будет оборудовать средствами, обеспечивающими видеонаблюдение в кабине и «на путях прохода в салон (кабину)». Видеоинформация с камер должна будет храниться не менее 30 суток.

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