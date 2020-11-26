Правительство попросили обеспечить авиакомпаниям равный доступ к международным маршрутам

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой обеспечить авиакомпаниям равный доступ к международным маршрутам, передают «Известия» со ссылкой на текст письма.

Для этого в ООП попросили создать прозрачный механизм доступа к открытым маршрутам. В организации считают, что данный шаг защитит интересы пассажиров.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании обяжут устанавливать в салонах самолетов видеокамеры. В постановлении кабмина отмечается, что самолеты необходимо будет оборудовать средствами, обеспечивающими видеонаблюдение в кабине и «на путях прохода в салон (кабину)». Видеоинформация с камер должна будет храниться не менее 30 суток.