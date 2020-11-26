В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
С начала пандемии в столице умерли 8680 человек.
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По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в столице умерли 8680 человек, у которых подтвердился коронавирус.
Сутками ранее Оперштаб сообщил о 73 умерших от COVID-19.
До этого была названа одна из самых уязвимых для коронавируса профессий. По словам владелицы парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероники Бруховецкой, потеря обоняния из-за COVID-19 для парфюмера сродни утрате рабочего инструмента.