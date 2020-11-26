В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в столице умерли 8680 человек, у которых подтвердился коронавирус.

Сутками ранее Оперштаб сообщил о 73 умерших от COVID-19.

До этого была названа одна из самых уязвимых для коронавируса профессий. По словам владелицы парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероники Бруховецкой, потеря обоняния из-за COVID-19 для парфюмера сродни утрате рабочего инструмента.