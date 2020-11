Американские эксперты призвали Байдена продлить СНВ-3

Американские эксперты в области контроля над вооружениями призвали избранного, по предварительным данным, президентом США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с РФ на пять лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо 27 экспертов из разных организаций, таких как Arms Control Association и Campaign for Peace Disarmament and Common Security, достижение до 5 февраля 2021 года соглашения с Россией без условий «должно стать приоритетом новой администрации». Также эксперты просят назначить специального представителя для работы с российской стороной по данному вопросу.

Ранее США официально отказались от предложения президента РФ Владимира Путина о продлении СНВ-3 на один год без предварительных условий.