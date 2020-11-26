Пушков оценил слова немецкого министра о диалоге с РФ с «позиции силы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о военной «угрозе» со стороны России.

Он указал, что у европейского государства не получится вести диалог в вопросе разоружения «с позиции силы», так как такой формат предполагает ультиматумы.

«Ультиматумы в адрес России не работают», - обозначил сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Пушков добавил, что такой диалог по сути является отсутствием диалога, приведя в качестве примера взаимоотношения РФ и НАТО.

Ранее министробороны Германии заявила, что страна должна обеспечивать военный сектор высоким финансированием для того, чтобы Европа имел возможность вести диалог с Россией «с позиции силы» в связи с более «явственной» военной угрозой со стороны Российской Федерации, возникшей после последней модернизации российских вооружений.