Путину продемонстрировали систему, позволяющую оценить эффективность оружия в бою
Российские ученые продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину систему имитационного моделирования для Вооруженных сил РФ, которая обладает возможностью оценивать эффективность отечественного оружия против определенного противника. Демонстрация прошла в рамках рабочего визита российского лидера в Саров.
Разработку вели сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Демонстрация разработки провел научный руководитель института Вячеслав Соловьев.
«Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны», - сообщил президенту Соловьев.
Также ученый отметил, что в институте разрабатываются системы, основанные на искусственном интеллекте и обработке системных данных министерства обороны. Подобные системы способны распознавать системы вооружения и проводить экспресс-аналитику.