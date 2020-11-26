Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путину продемонстрировали систему, позволяющую оценить эффективность оружия в бою

Алексей Курильченко
22:44 26.11.2020
Система разработана сотрудниками Российского федерального ядерного центра в Сарове.
Путину продемонстрировали систему, позволяющую оценить эффективность оружия в бою
© Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress

Российские ученые продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину систему имитационного моделирования для Вооруженных сил РФ, которая обладает возможностью оценивать эффективность отечественного оружия против определенного противника. Демонстрация прошла в рамках рабочего визита российского лидера в Саров.

Разработку вели сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Демонстрация разработки провел научный руководитель института Вячеслав Соловьев.

«Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны», - сообщил президенту Соловьев.

Также ученый отметил, что в институте разрабатываются системы, основанные на искусственном интеллекте и обработке системных данных министерства обороны. Подобные системы способны распознавать системы вооружения и проводить экспресс-аналитику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:05 В стране и мире
Видео
СК завершил следственные действия с бывшим замглавы ФСИН
21:38 В стране и мире
Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском под личным контролем
21:21 В стране и мире
Европарламент надеется, что новые санкции ЕС по Белоруссии будут достаточно широкими
21:56 В стране и мире
В Калининграде мужчина застрелил бывшую жену на глазах у детей
20:56 В стране и мире
Во Владивостоке полностью восстановили отопление
Популярное
Популярное
Видео
Минобороны показало кадры испытательного пуска новой ракеты системы ПРО
Видео
Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Жуткое нападение тигра на человека в Индии сняли на видео
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.