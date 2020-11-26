В стране и мире Путину продемонстрировали систему, позволяющую оценить эффективность оружия в бою Алексей Курильченко Система разработана сотрудниками Российского федерального ядерного центра в Сарове. © Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress Российские ученые продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину систему имитационного моделирования для Вооруженных сил РФ, которая обладает возможностью оценивать эффективность отечественного оружия против определенного противника. Демонстрация прошла в рамках рабочего визита российского лидера в Саров. Разработку вели сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Демонстрация разработки провел научный руководитель института Вячеслав Соловьев. «Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны», - сообщил президенту Соловьев. Также ученый отметил, что в институте разрабатываются системы, основанные на искусственном интеллекте и обработке системных данных министерства обороны. Подобные системы способны распознавать системы вооружения и проводить экспресс-аналитику. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика