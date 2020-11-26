В стране и мире В Сирии зафиксировано 29 случаев обстрелов со стороны террористов Алексей Курильченко Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Сарабиун. © Фото: Минобороны России Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил о проведении гуманитарной акции в сирийском городе Сарабиун, расположенном в провинции Тартус. Сотрудники Центра выдали местным жителям 880 продовольственных наборов – общий вес продуктов питания составил 3,4 тонны.

Также Гринкевич сообщил об успешном проведении 111-го российско-турецкого патрулирования в провинции Алеппо по маршруту Гариб – Бандар-Хан и обратно. Сообщается, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра*». Со стороны территории, подконтрольной Турции обстрелов зафиксировано не было. *«Джабхат ан-Нусра»- террористическая организация, запрещенная в РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика