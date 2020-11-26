В Калининграде мужчина застрелил бывшую жену на глазах у детей

В Калининграде на улице Чернышевского очевидцы сообщили о звуках выстрелов. По предварительным данным мужчина застрелил свою бывшую жену на глазах у детей. О причинах преступления пока не известно.

Как сообщает Telegram-канал «Калининград №1» трагедия произошла на пересечении улицы Чернышевского и Каштановой аллеи. Предположительно после убийства мужчина покончил с собой.

По данным местных СМИ, на месте происшествия работает полиция, часть улицы оцеплена.