СК завершил следственные действия с бывшим замглавы ФСИН

Следственный комитет РФ завершил следственные действия с бывшим заместителем директора ФСИН Валерием Максименко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

На данный момент Максименко находится в следственном изоляторе – мера пресечения будет избрана на суде, которые состоится в пятницу.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила подробности задержания Максименко – он обвиняется в незаконном заключении контрактов на строительство.