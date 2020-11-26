СК завершил следственные действия с бывшим замглавы ФСИН
Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Следственный комитет РФ завершил следственные действия с бывшим заместителем директора ФСИН Валерием Максименко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
На данный момент Максименко находится в следственном изоляторе – мера пресечения будет избрана на суде, которые состоится в пятницу.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила подробности задержания Максименко – он обвиняется в незаконном заключении контрактов на строительство.