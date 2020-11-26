Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском под личным контролем

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию в Усолье-Сибирском «неординарной» и заявил, что намерен держать ее под личным контролем.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная», - сказал глава государства на совещании.

Также президент отметил, что он уже обсуждал ситуацию в городе летом. Он отметил, что отходы химического производства в регионе копились десятилетиями – это привело к серьезной угрозе здоровью местных жителей и природе. По словам президента, масштабы загрязнения потребовали подключения федеральных органов власти. Летом удалось принять ряд решений – как неотложных, так и долгосрочных.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие в Иркутской области завершили запланированные на этот год работы по ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском. При необходимости работы будут возобновлены весной.