Европарламент надеется, что новые санкции ЕС по Белоруссии будут достаточно широкими

Депутаты Европейского парламента в резолюции по нарушению прав человека в Белоруссии поддержали работу над третьим санкционным списком, а также высказали надежду, что он будет достаточно широким.

«Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует решение работать над третьим пакетом санкций, нацеленных на олигархов и компании, связанные с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка ЕС», - говорится в резолюции.

Против белорусских официальных лиц второго октября ЕС ввел первый пакет индивидуальных санкций. Их обвинили их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов девятого августа.

В санкционном списке Евросоюза до этого уже находилось 40 белорусских должностных лиц, включая глав МВД, Минфина и ЦИК. Второй антисакционный документ ЕС опубликовал в ноябре, в него попал действующий президент Александр Лукашенко.



Акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента. Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. Сторонники оппозиции считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская.



Санкции предполагают запрет на въезд стран Евросоюза и заморозку активов.