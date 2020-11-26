В ООН заявили об огромном гуманитарном ущербе от односторонних санкций

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций Алена Духан на неформальной встрече СБ ООН заявила, что принятые в обход Совета Безопасности односторонние санкции несут за собой огромный гуманитарный ущерб.

«Гуманитарный ущерб от односторонних санкций огромен. Они затрагивают экономические, социальные и гражданские права, включая право на развитие», - приводит ТАСС слова Духан.

Она отметила, что особенно данная проблема обострилась во время пандемии коронавируса, из-за чего некоторые затронутые санкциями люди не могут получить лечение.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от санкционной политики в мире. По его словам, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма и отказу от практики односторонних санкций.