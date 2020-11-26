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Шойгу сообщил о завершении запланированных работ по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском

Алексей Курильченко
20:58 26.11.2020
Работы будут возобновлены весной – если в этом возникнет необходимость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие в Иркутской области завершили запланированные на этот год работы по ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском. При необходимости работы будут возобновлены весной. Об этом глава Минобороны объявил в ходе видеосовещания по экологической ситуации в регионе.

«Мы со своими задачами закончили, в этом сезоне во всяком случае. Сейчас войска убывают в места постоянной дислокации», - сообщил Шойгу.

Вице-премьер Виктория Абрамченко добавила, что военные задействованные в операции по ликвидации будут выведены из Усолья-Сибирского 30 ноября.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин потребовал отчитаться о работе по устранению последствий ртутного загрязнения Усолье-Сибирском и отметил, что нельзя ограничиваться лишь обеззараживанием территории.

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