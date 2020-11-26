Во Владивостоке полностью восстановили отопление

Теплоснабжение восстановлено для всех домов Владивостока. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

«Тепло подано во все дома Владивостока", - заявили в министерстве.

В Приморье, где ранее прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Из-за наледи были оборваны линии электропередачи, падали опоры для ЛЭП. В субботу осадки везде прекратились.

В крае под контролем Минэнерго также продолжается восстановление энергоснабжения 4,4 тысячи человек в пяти населённых пунктах, в том числе во Владивостоке.

Ранее в ремонтных службах отметили, что по предварительным подсчетам на полное восстановление всей системы подачи электроснабжения уйдет около месяца.

Также ведутся работы по восстановлению движения по самому длинному вантовому мосту в мире – мост «Русский» был буквально скован льдом. Для устранения наледи на стальных тросах привлечены промышленные альпинисты. Для передвижения людей был организован паром, однако его пропускная способность ограничена – очереди выстраиваются далеко за пределы морского вокзала.