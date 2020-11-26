Владимир Путин назвал «серьезной» экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал отчитаться о работе по устранению последствий ртутного загрязнения в городе Усолье-Сибирское, где расположено химическое предприятие. Российский лидер отметил, что нельзя ограничиваться лишь обеззараживанием территории.

«Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского, точнее, объектов в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации "Росатом" - создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе» - сообщил президент РФ в ходе рабочей поездки в Саров.

По сообщениям вице-премьера Виктории Абрамченко, работа по ликвидации последствий аварии идут с опережением графика – угрозы жизни населения нет.

Крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» было закрыто в 2005 году – на его территории был обнаружен очаг ртутного загрязнения. В городе Усолье-Сибирское, расположенном в двух километрах от места загрязнения, уже два годе действует режим ЧС.