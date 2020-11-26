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Смертельный антисептик: в Якутии задержали поставщика, из-за которого умерли семь человек

Ирина Киселенко
Алексей Дегтярев
20:30 26.11.2020
В период пандемии средства дезинфекции пользуются повышенным спросом. В этом году их производство выросло в десятки раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

В селе Томтор Якутской области на полках магазина алкоголя нет. Так сами решили и законодательно закрепили местные  жители.

Отсутствие крепкого спиртного в магазине побудило компанию местных жителей поставить на стол единственное, чем можно обработать руки - канистру с антисептиком. В результате семь человек умерли. В остатках жидкости был найден метанол.

«Слепота - это один миллилитр на килограмм тела человека, а если два миллилитра чистого спирта, метанола - это смерть. У каждого свой организм, это средние цифры, наверняка у кого то будут больше или меньше», - рассказала научный сотрудник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Петрова.

Расследование привело сыщиков в Свердловскую область. На одном из складов нашли ту самую жидкость, которую, по версии следствия, и разливали по канистрам для обработки рук. Владельцем склада оказался 44 - летний индивидуальный предприниматель Александр Калинин, он задержан. Его обвиняют в производстве и сбыте косметической продукции, которая не отвечает требованиям безопасности того самого антисептика.

По просьбе экспертов удалось выяснить, что основной компонент антисептика - это 70% спирт. Но тут важно, какой. Разрешены к применению изопропиловый и этиловый, но ни в коем случае дешевый метанол. Это строжайше запрещено и смертельно опасно для здоровья. Еще в состав антисептика входят вода, глицерин, краситель.

«Антисептик, как косметическое средство. На что очень многие фирмы идут в целях экономии средств на сертификацию», - рассказал сотрудник фармацевтической компании Игорь Гражданов.

Сертификаты качества в этом случае являются ключевым моментом. Раствор для дезинфекции рук и косметическое средство, хотя и состоят базово из одних компонентов, но документально контролируются по-разному. Если для антисептика необходимы специальные лицензии и лабораторные исследования, то для косметики менее строгие правила.

У предпринимателя Калинина якобы были сертификаты, но поддельные. В ходе расследования было установлено, что на месте офисов компаний гарантов качества в Москве и Казани стоят жилые дома. Следователи уже установили, что документы качества - поддельные, и теперь это тоже, одна из статей обвинения. Весь товар этой марки уже изъят из продажи. Но остается загадкой, как эти канистры могли попасть на полки магазинов. В Минпромторге уверяют, что контроль за производством и продажей абсолютно всех антисептиков в скором времени будет максимально усилен.

«Было принято решение, чтобы министерство промышленности и торговли РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти и соответствующими службами проработали возможность введения маркировки в отношении антисептических средств», - заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Александр Калинин до суда будет находиться на свободе. Следователи собирают базу доказательств. Впереди у задержанного допросы, в том числе по делу о гибели семерых человек в Якутском «трезвом» селе.

Подробнее в сюжете Алексея Дегтярева.

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