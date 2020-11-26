В СК сообщили подробности зпдержания бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Бывший заместитель директор ФСИН России Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным СК, Максименко незаконно организовал заключение контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН. По данным следствия, строительная компания, получавшая контракты, изначально не имела ресурсов для выполнения договоренностей. В результате действий

Максименко в эксплуатацию не было введено 14 строений, а общий финансовый ущерб составляет 189 миллионов рублей.

На данный момент Следственный комитет проводит мероприятия по сбору доказательственной базы.