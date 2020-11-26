На «оранжевой ветке» московского метро сломался поезд

На станции московского метро «Ясенево» произошла экстренная остановка поезда с пассажирами. Причиной стала техническая неисправность.

В департаменте транспорта сообщили, что движение поездов на участке «Новоясеневская» - «Теплый стан» по направлению в центр остановлено. Отмечается, что в тоннелях метро нет поездов с пассажирами.

В пресс-службе метрополитена Москвы подтвердили факт поломки поезда и предупредили об увеличенных интервалах движения на юге Калужско-Рижской линии. Сотрудники метрополитена прилагают все усилия для скорейшего ввода движения в график.