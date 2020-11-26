«ВКонтакте» будет помечать страницы умерших пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» начала отдельно помечать страницы умерших пользователей. Теперь родственники могут обратиться в службу поддержки – страниц можно удалить или оставить в качестве «памяти для близких».

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека"», - говорится в сообщении администрации соцсети.

Также в компании отметили, что для подтверждения смерти пользователя родственники должны предоставить фотографию свидетельства о смерти, после чего страница может быть удалена или оставлена «на память».