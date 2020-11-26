Музей Херсонес - Таврический лишили аккаунта в Instagram

Крупнейший российский музей-заповедник Херсонес-Таврический лишился аккаунта в Instagram. По словам сотрудников музея, это все случилось внезапно и без объяснений.

Единственное предположение сотрудников, что такое могло произойти из-за статуса Крыма, возвращение которого в состав России отказываются признавать на Западе.

В администрацию американской социальной Сети отправили письмо с требованием вернуть доступ к странице, в которую было вложено много сил, но запрос остался без ответа. Пока же для места, где крестили князя Владимира - крестителя Руси, пришлось завести новый аккаунт.

При этом социальная сеть упорно определяет геолокацию Херсонеса как Украина.