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Против бывшего замдиректора ФСИН России возбуждено уголовное дело

Алена Миронова
18:46 26.11.2020
Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Против бывшего замдиректора ФСИН России возбуждено уголовное дело
© Фото: Валерий Максименко, РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следователей, в 2018 году Максименко нелегально организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России.

При этом отмечается, что строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате преступления не исполнена федеральная целевая программа на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиардов рублей. Также не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

В настоящий момент органами следствия проводятся соответствующие мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы.

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