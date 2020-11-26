Солиста «Иванушек» рассмешило предложение пригласить Моргенштерна на «Голубой огонек»
По мнению музыканта, на традиционной новогодней передаче могут выступать все музыканты.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на предложение пригласить рэпера Моргенштерна выступать на «Голубом огоньке». Музыканта позабавила эта идея, но он оказался не против участия молодежных исполнителей.
«Честно говоря, "Иванушки International" оказывались в подобной ситуации в 90-е – нас также пригласили в качестве "новичков" на "Голубой огонек", где мы выступали вместе с именитыми исполнителями. Так что я считаю, что на этой передаче могут выступать любые исполнители» - рассказал певец.
Ранее сообщалось, что композитор Виктор Дробыш предложил пригласить на «Голубой огонек» молодежных исполнителей - группу Little Big и рэпера Моргенштерна.