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Взгляд в «завтрашний день» и «подготовка к земле»: самые запоминающиеся цитаты Виталия Кличко

Егор Левин
18:42 26.11.2020
Многие фразы киевского градоначальника практически сразу стали крылатыми.
Взгляд в «завтрашний день» и «подготовка к земле»: самые запоминающиеся цитаты Виталия Кличко
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал книгу, в которой собрал свои самые известные цитаты. Издание получило название «Кто не слышал, тот увидит!». В сборник вошли 14 самых популярных перлов политика с иллюстрациями.

«Мы издали книжку в таком интересном формате - смешном, маленьком, удобном», - поделился Кличко во время презентации.

Так, однажды Кличко прокомментировал обстановку в Верховной Раде Украины. В частности, о деятельности депутатов.

«Все они пришли в парламент работать головой. Головой работать получается не у всех - в ход они пускают кулаки. Как специалист скажу, кулаками у них тоже получается не очень», - заявил мэр Киева.

В другой раз Кличко не смог подсчитать количество своих заместителей.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых лежат в кабинете министров», - заявил он.

При этом он также заявил, что «заместители месяцами лежат в кабинете министров» вместо того, чтобы работать.

Однако говорил мэр Киева не только о чужой, но и о своей работе. Очередным нетривиальным сравнением он отметился, упомянув свое отношение к политике.

«Она напоминает банку с тараканами. Кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещенные приемы друг против друга, они опять встречаются в этой банке», - заключил Кличко.

Одним из самых запомнившихся людям выражений стало его обращение к киевлянам в начале отопительного сезона. Кличко оговорился и призвал горожан «готовиться к земле».

«Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле», - сказал градоначальник.

Тема Великой Отечественной войны стала одной из многих, свое мнение по которым Кличко выражал в тот или иной момент. В частности, он дал собственную характеристику ветеранам СС, принимавшим когда-то участие в боевых действиях.

«Если человек одел форму СС, то есть четкое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. Есть очень много по этому поводу точек зрения. Я четко придерживаюсь и я четко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, что якобы мы», - выразился он.

А в эфире одного из украинских телеканалов Кличко произнес, пожалуй, одну из самых известных своих фраз, мигом заставив всех говорить о себе. Она стала отправной точкой для того сборника, который он сейчас выпустил.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать», - сказал Кличко.

Сам он впоследствии прокомментировал ставшее крылатым выражение. Во время его очередного телеэфира зрителем ему был задан вопрос о том, «как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все». Кличко ответил, что любит эту фразу, потому что от этих слов «у всех большая улыбка». При этом мэр Киева подчеркнул, что сам он «делает все возможное, чтобы туда заглянуть».

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