Путин осмотрит в Сарове разработки Российского федерального ядерного центра

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Саров. В городе российский лидер планирует осмотреть разработки Российского федерального ядерного центра - крупнейшего в стране комплекса, который занимается оборонными разработками и производством гражданских продуктов.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Саров был запланирован на среду, 25 ноября, но был перенесен из-за нелетной погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что президент продолжит работу в Москве и проведет ряд рабочих встреч, включая встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным.