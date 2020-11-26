Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава отдела таможни Шереметьево арестован по делу о взятке

Алексей Курильченко
17:42 26.11.2020
Работник аэропорта обвиняется в получении взятки в размере 820 тысяч рублей.
Глава отдела таможни Шереметьево арестован по делу о взятке
© Фото: Bodo Schackow, dpa. Globallookpress

Начальника отдела таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в размере 820 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. По данным следователей, он получал деньги за ускорение таможенного оформления определенных грузов.

«Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля 2 авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), заключен под стражу», - сообщила журналистам Марковская.

Согласно версии СК, обвиняемый получал деньги от генерального директора коммерческой организации, которая осуществляла деятельность в качестве таможенного брокера. Деньги передавались через привлеченных посредников. Отмечается, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:46 В стране и мире
Против бывшего замдиректора ФСИН России возбуждено уголовное дело
18:32 ОПК
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
16:11 В стране и мире
Бывший врач Марадоны рассказал о неправильном лечении легендарного футболиста
14:39 В стране и мире
В Роскосмосе сообщили о планах по созданию собственной орбитальной станции
13:36 В стране и мире
Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий на три года
Популярное
Популярное
Видео
Минобороны показало кадры испытательного пуска новой ракеты системы ПРО
Видео
Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Жуткое нападение тигра на человека в Индии сняли на видео
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.