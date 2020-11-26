Глава отдела таможни Шереметьево арестован по делу о взятке

Начальника отдела таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в размере 820 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. По данным следователей, он получал деньги за ускорение таможенного оформления определенных грузов.

«Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля 2 авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), заключен под стражу», - сообщила журналистам Марковская.

Согласно версии СК, обвиняемый получал деньги от генерального директора коммерческой организации, которая осуществляла деятельность в качестве таможенного брокера. Деньги передавались через привлеченных посредников. Отмечается, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело.