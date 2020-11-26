Лисы и енотовидные собаки могут распространять коронавирус

Ученые предупреждают, что лисы и енотовидные собаки, как и норки, могут заразиться коронавирусом и передать его человеку. Соответствующее заявление сделала «Всемирная организация охраны здоровья животных». В частности, странам рекомендуется следить за тем, как протекает инфекция у пушных животных, восприимчивых к COVID-19.

Independent отмечает, что енотовидные собаки «восприимчивы и эффективно передают» коронавирус. Животные также могут выступать в качестве промежуточного хозяина, то есть заразить контактирующих с ними людей.

Особую опасность для человека, по мнению экспертов, представляет мутация COVID-19 у животных, поскольку разрабатываемые для человека вакцины могут в итоге не сработать эффективно против мутировавших штаммов.

Более того, по мнению Кристиана Дростена, директора Института вирусологии при больнице Шарите в Берлине, именно енотовидных собак, а не ящеров следует считать наиболее вероятным источником COVID-19. В качестве доказательства Дростен указывает на большую распространенность в Китае пушных ферм, где содержатся эти животные. Более того, их также отлавливают в дикой природе.

Ранее в ВОЗ заявили, что у норок на зверофермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США был обнаружен коронавирус. Дания в итоге уничтожила всех этих животных на фермах.