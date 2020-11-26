В Раде сообщили об «огромной дыре» в украинском бюджете

Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Ярослав Железняк заявил о том, что в государственном бюджете Украины в 2020 году появилась «огромная дыра» - выявлена нехватка около 40 миллиардов гривен. По словам зампредседателя, «в бюджете практически не осталось денег».

«Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст — из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало», — приводит слова Железняка пресс-служба партии «Голос».

По заявлению парламентария, страна пока сохраняет способность выплачивать зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать программы оборонной области.