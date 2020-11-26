Дебошир размахивал топором перед пассажирами поезда в Красноярском крае

59-летний житель Республики Бурятия устроил дебош в поезде «Тында-Кисловодск».

После распития алкогольных напитков мужчина стал вести себя крайне неадекватно. На просьбы успокоиться он реагировал нецензурными выражениями, после чего достал из сумки топор и стал им размахивать.

Сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть. При обыске в его багаже обнаружили топор, кухонный нож, пассатижи, ножницы, напильник, отвертки и другой хозяйственный инвентарь.

Известно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящий момент ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.