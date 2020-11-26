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«На выходе меня и тяпнула»: Дроздов вспомнил об укусе гадюки на съемках «В мире животных»

Егор Левин
17:00 26.11.2020
Николай Николаевич никому не сказал про укус и еще два дня занимался обычными делами; тревогу забила его коллега Елена Малышева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юрий Заритовский, РИА Новости

Известный телеведущий, ученый и натуралист Николай Дроздов всегда был настолько увлечен своим любимым делом, что зачастую допускал весьма рискованные предприятия. Так, он запросто мог взять на руки ядовитую кобру, чтобы показать ее зрителям поближе, или оказаться на пути агрессивно настроенного бегемота. Но иногда такое поведение влекло за собой не самые приятные последствия.

Однажды, во время съемок одного из выпусков легендарной программы «В мире животных», Дроздов играл с только что принесенной ему небольшой гадюкой. Увлекшись беседой с гостем, он не заметил, как змея заползла к нему в рукав, и начал ее вытаскивать.

«Я ее потащил за хвост обратно. И вот она на выходе меня тяпнула», - вспоминает ведущий в беседе с Александром Стриженовым.

Николай Николаевич никому не сказал про укус, закончил съемку и еще два дня после этого занимался своими обычными делами, не обращаясь к врачам. Тревогу тогда забила коллега Дроздова, врач и телеведущая Елена Малышева. Именно она вовремя увидела, что у него уже началась гангрена.

«Звонит тут же в скорую помощь, в Склифосовского. Главврач сразу же определил меня в реанимацию. Я там под капельницей три недели провалялся», - поделился Дроздов в эфире программы «Легенды телевидения» на телеканале «Звезда».

Смотрите новый выпуск передачи, посвященный главному российскому популяризатору животного мира и самому главному его любителю в четверг, 26 ноября, в 19.40. Ведущий Александр Стриженов расскажет, как Николай Дроздов забирался на Эльбрус и трижды покорял Северный полюс, жил на острове в качестве участника телешоу и ловил лягушек. Как ему удается сохранять бодрость и оптимизм в самых опасных ситуациях? В чем секрет его знаменитой манеры говорить? Смотрите на телеканале «Звезда».

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