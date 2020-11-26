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Лавров пояснил суть разногласий США и России по ДСНВ

Андрей Аркадьев
17:14 26.11.2020
США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты разместили на территории пяти европейских стран НАТО тактическое ядерное оружие и регулярно проводят тренировки с участием  неядерных держав, на которых отрабатывают его использование. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что действия альянса нарушают международные соглашения. Отвечая на вопрос корреспондента «Звезды», Лавров объяснил, какие разногласия мешают Москве и Вашингтону прийти к соглашению о продлении договора СНВ-3.

«Их давно интересует российское тактическое ядерное оружие, отсюда такой и интерес к боеголовкам, при игнорировании всего остального, а мы говорим, что готовы разговаривать о нестратегических ядерных вооружениях, включая боеголовки, когда американцы  свое тактическое оружие уберут с территории зарубежных стран», - пояснил министр.

Президент РФ Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Позже в МИД РФ заявили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов ради продления СНВ-3 на год.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой  и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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