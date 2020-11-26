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Чистые палаты и трехразовое питание: пациенты COVID-госпиталя на ВДНХ удивились словам депутата о «свалке для больных»

Алексей Курильченко
18:28 26.11.2020
Ранее депутат Денис Шендерович со скандалом покинул госпиталь, сославшись на якобы невыносимые условия лечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пациенты временного госпиталя, организованного в 75-м павильоне ВДНХ показали условия, в которых они находятся во время лечения от коронавируса. Судя по кадрам, предоставленным «Звезде», между койками есть перегородки, для каждого пациента установлен индивидуальный баллон с кислородом для дыхания. Кроме того больным выдаются индивидуальные наборы с предметами первой необходимости и организуют трехразовое питание. Также пациенты отметили работу медицинского персонала – врачи своевременно выдают пациентам лекарства и отвечают на любые вопросы.

Ранее депутат Денис Шендерович со скандалом покинул госпиталь, назвав его «позорной свалкой для больных». 

«Общие помещения на 1200 человек не пригодны для лечения инфекций, передающихся по воздуху, что в таких условиях в общую систему воздухообмена добавляются абсолютно все инфекции всех больных, находящихся там, и каждый больной рискует получить присоединенную инфекцию всех, кто там находится» - написал депутат на своей странице ВКонтакте.

Временный госпиталь в 75-м павильоне ВДНХ в Москве был открыт в мае. Его вместимость составляет 1800 койко-мест. Все помещения, находящиеся поблизости от госпиталя, были законсервированы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, госпиталь имеет все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В него были направлены опытные специалисты и используют отработанную технологию лечения.

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