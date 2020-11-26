Covid-19 посчитали одним из 10 библейских бедствий

Некоторые евангельские христиане уверены, что пандемия коронавируса свидетельствует о конце времен, и, даже более того, человечеству все чаще придется сталкиваться с другими бедствиями. Обоснования этому усматривают в некоторых христианских пророчествах, пишет Express.

Своими предположениями последователи данной теории делятся в соцсетях.

«По правде говоря, я не знаю, насколько серьезен коронавирус, но в Книге Откровения есть отрывок из Библии, где говорится о том, что значительная часть человечества будет уничтожена болезнями и мором», - поделился Уильям Р. Гирсдоф в Twitter.

Другие пользователи Сети поддерживают его, усматривая исполнение пророчеств в происходящих событиях. Так, евангелисты вспомнили об «Агнце, поражающем антипапу коронавирусом» из Книги Откровений, а также связали австралийские лесные пожары, землетрясения по всему миру, возросшую ярость и убийства и усиление массового голода с периодом «начала скорбей» из Евангелия от Матфея (24:3-8).

Евангелист Майкл Снайдер порассуждал о причинах роста эсхатологических настроений в обществе. В частности, Снайдер назвал коронавирус одним из десяти бедствий, преследующих человечество в настоящее время. В списке других девяти также фигурируют полчища саранчи, аномальные погодные условия, наводнения, крупные землетрясения, извержения вулканов, африканская чума свиней, распространение свиного и птичьего гриппа двух типов. Он добавил, что все же не стоит рассматривать коронавирус как предсказанную чуму.

«Многие размышляют о том, что может быть впереди, если ситуация продолжит обостряться. Однако нет никаких свидетельств того, что эти события носят пророческий характер», - отметил Снайдер.

По его словам, Книга Откровений действительно описывает ряд событий, которые могут развернуться перед вторым пришествием Иисуса Христа, однако извержения вулканов и эпидемии случались и в прошлом, а мир по-прежнему стоит.