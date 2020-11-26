Бывший врач Марадоны рассказал о неправильном лечении легендарного футболиста

Уход легенды футбола Диего Марадоны из жизни связан с некачественным лечением в больнице. Такое мнение высказал его бывший врач Альфред Кахе.





«В ситуации, в которой он оказался, было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Диего не лечили должным образом», - рассказал бывший врач Марадоны.

По словам Кахе, выписка футболиста из больницы была нелогичной. Марадона должен был продолжать лечение в медицинском учреждении, но с другой инфраструктурой. И рядом с Марадоной «должен был постоянно находиться врач», приводит его слова редакция Clarin.

Кахе также рассказал об эмоциональном состоянии Марадоны.

«Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии», - сообщил врач.

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Президент Аргентины объявил в стране трехдневный траур.