«Кто не слышал, тот увидит!»: Кличко выпустил сборник своих знаменитых цитат

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал книгу-сборник своих известных цитат под названием «Кто не слышал, тот увидит!».

«Как давно обещал, я таки издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная… Мы издали эту книжку в таком интересном формате – смешном, маленьком, удобном», - заявил Кличко во время презентации в четверг. Трансляция велась на его канале в Youtube.

В сборник вошли 14 самых популярных цитат политика. Каждая из них проиллюстрирована с целью дать читателю понять, при каких обстоятельствах та или иная фраза была сказана.

Как отмечает Кличко, стоимость книги будет демократичной, а вырученные от продаж средства пойдут в благотворительный фонд.

Политик также не исключает возможности выпуска сборника на иностранных зыках. Сейчас она напечатана только на украинском.

Более того, возможен выпуск второго тома сборника. Мэр Киева отметил, что продолжит собирать свои знаменитые цитаты.

Тираж сборника составил 3 тысячи экземпляров. В настоящий момент ведутся переговоры с издателями относительно его увеличения.