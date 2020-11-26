Россиян предупредили о фальшивых скидках в Черную пятницу

Член совета гильдии маркетологов Николас Коро рассказал «Звезде» о приемах, к которым прибегают недобросовестные продавцы в Черную пятницу. По его словам, в дни больших скидок многие покупатели становятся менее внимательными.

«В Черную пятницу активизируются недобросовестные продавцы, а внимание покупателей зачастую спадает. Если покупатель видит в магазине слова "Суперцена" или "Суперскидка", это побуждает приобрести товар. Но следует помнить, что подобные объявления ни имеют никакой ценности с правовой точки зрения. И лишь спустя время покупатель осознает, что совершил большую ошибку – вокруг те же самые товары и гораздо дешевле», - сообщил «Звезде» маркетолог.

Коро посоветовал перед походом в магазин проверить цены на интересующий товар в Интернете - зачастую можно найти гораздо более выгодное предложение. Также маркетолог напомнил, что любой приобретенный на распродаже товар можно вернуть при сохранении упаковки и чека - обычно возврат возможен от 14 дней с момента покупки.