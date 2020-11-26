СМИ раскрыли подробности последних часов жизни Марадоны

Перед своей кончиной известный аргентинский тренер и бывший игрок сборной страны по футболу Диего Марадона пожаловался на плохое самочувствие.

В тот момент рядом со спортсменом в его доме были племянник Джонни Эспосито и медики. Специалисты отметили, что Марадона выглядит бледным. В 10.30 по местному времени его осмотрел врач.

Экс-футболист сообщил, что ему плохо, сразу после завтрака и направился в комнату. В связи с жалобой на самочувствие для Марадоны вызвали скорую помощь, однако было поздно. Когда бригада оказалась на месте, у спортсмена уже не билось сердце. Спасти его не удалось.

В ближайшее время причина смерти Диего Марадоны, скончавшегося в возрасте 60 лет, будет определена на вскрытии. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Ранее стало известно, что церемония прощания с легендой аргентинского и мирового футбола пройдет в президентском дворце Каса Росада в четверг.