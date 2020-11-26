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Госдума приняла закон об удаленной работе

Алена Миронова
15:06 26.11.2020
Он вступит в силу с 1 января 2021 года.
Госдума приняла закон об удаленной работе
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла закон об удаленной работе.

Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность ее совмещения с офисной.

Работодатель сможет переводить сотрудников на удаленную работу в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, однако на него накладывается обязанность обеспечить их необходимым оборудованием и возместить затраты.

Более того, обязательным будет являться проведение инструктажа по использованию оборудования, которое будет предоставляться сотруднику на время удаленной работы.

Следует подчеркнуть, что перевод работника на удаленную работу не будет основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам.

Работодатель сможет уволить сотрудника, работающего дистанционно, в том случае, если он без уважительной причины не выходит на связь в течение двух рабочих дней.

Ранее директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, как извлечь выгоду из удаленной работы. Она отметила, что удаленная работа дает человеку отличную возможность заняться саморазвитием. В частности, по ее словам, в это время можно получить дополнительное образование и заняться новыми проектами.

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