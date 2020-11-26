Эксперт рассказала о пользе эфирных масел для укрепления иммунитета

Ароматерапевт Анна Семенова рассказала «Звезде» о том, возможно ли укрепить иммунитет с помощью эфирных масел и как это сделать.

«Запахи эфирных масел очень хорошо работают на иммунную систему. Это связано с нашей генетической памятью», - сказала эксперт.

Ароматерапевт отметила, что есть отдельная группа масел, которые особенно активно способствуют укреплению иммунитета. Среди них: масла чайного дерева, эвкалипта, лимона, сосны, пихты, равенсары, лаванды, чабреца, душицы. Если их использовать в помещении каждый день при помощи аромадиффузоров или аромаламп, никакие сезонные инфекции не страшны, подчеркивает Семенова.

За противовирусные и антибактериальные свойства отвечает специальный компонент терпинен-4-ол, обнаруженный несколько лет назад в составе эфирных масел. Отмечается, что нет вируса, который он бы не смог убить. В основном данный компонент содержится в маслах чайного дерева, эвкалипта, майорана, душицы, равенсары, лаванды и чабреца.

Эксперт подчеркнула, что воздействие этого противовирусного компонента на коронавирус не доказано. Однако вероятность того, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией при использовании эфирных масел, повышается.

Очень сильными иммуностимулирующими и противовирусными свойствами также обладает масло черного тмина, которое, отмечает эксперт, можно принимать в пищу.