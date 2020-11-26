В Роскосмосе сообщили о планах по созданию собственной орбитальной станции

В Роскосмосе прокомментировали недавнее заявление первого заместителя гендиректора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, который прогнозировал «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года. Об этом он сказал в ходе заседания Совета РАН по космосу.

Соловьев напомнил, что у России есть обязательства участия в программе МКС до 2025 года. По мнению представителя РКК «Энергия», сроки дальнейшего участия в программе нужно пересмотреть и сосредоточиться на реализации программ национальных орбитальных станций.

Заявление Соловьева «Звезде» прокомментировали в Роскосмосе.

«Роскосмос действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в правительство. Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе, мы планируем в начале следующего года приступить с НАСА и другими партнерами к консультациям по этим темам», - отметили в госкорпорации.

Ранее первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о том, что в скором времени отказы техники на борту МКС будут сыпаться как лавина. Отмечается, что многие элементы даже не подлежат замене.