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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Валентина Пескова
14:35 26.11.2020
Депутаты приняли документ на заседании 26 ноября в окончательном, третьем чтении, подсчитав предполагаемые уровни доходов и расходов.
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы
© Фото: duma.gov.ru

В Государственной думе проголосовали за принятие в окончательном третьем чтении федерального бюджета РФ на 2021 год и последующие 2022 и 2023 годы. Как следует из документа, опубликованного на сайте Госдумы, бюджет сверстан с дефицитом.

В 2021 году дефицит бюджета запланирован в размере 2,75 триллиона рублей (2,4% ВВП), на 2022 год этот показатель предполагается удержать на уровне 1,250 триллионов рублей (1% ВВП); в 2023 году он должен быть равен 1,412 триллионам рублей (1,1% ВВП).

Доходы бюджета составят в 2021 году - 18,77 триллиона рублей, в 2022 году - 20,64 триллиона рублей, в 2023 году - 22,26 триллиона рублей. Статья расходов предполагает, соответственно, 21,52 триллиона рублей, 21,88 триллиона рублей и 23,67 триллиона рублей.

Уровень инфляции специалисты видят в следующих цифрах: в 2021 году - 3,7%; в 2022 году - 4%; в 2023 году - 4%.

В документе прописываются и предполагаются основные источники роста доходов. Так, в правительстве рассчитывают на улучшение поступлений доходов от нефти и газа. По ним прогнозируется рост по отношению к ВВП с 4,8% в 2020 году до 5,6% ВВП к 2023 году.

Прогнозы по ценам на нефть марки Urals в 2021 году составляют - $45,3 за баррель; в 2022 году - $46,6 за баррель; в 2023 году - $47,5 за тот же объем. Предполагается, что ограничения ОПЕК + будут полностью сняты в мае 2022 года.

Вторая статья доходов бюджета предполагает поступление дополнительных средств в ЦБ РФ отмены ряда льгот в нефтедобывающей отрасли, повышения НДПИ для производителей удобрений и металлургов, повышение акциза на табачную продукцию. Предполагается также ввести НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам, прогрессивного НДФЛ, а также внести изменения в законодательство по части налога на прибыль организаций, скорректировав соглашения по избежанию двойного налогообложения.

Курс доллара США в 2021 году составит 72,4 руб./$1 (по курсу ЦБ на 28.10 он составлял 76,45), в 2022 году - 73,1 рубля и в 2023 году - 73,8 рубля.

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