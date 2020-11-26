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Ученые превратили вирус-невидимку в оружие против рака

Светлана Иванова
14:09 26.11.2020
Созданный учеными новый вирус-невидимка показал свою эффективность в борьбе против рака с метастазами. Речь идет о создании так называемого «бомбардировщика», способного доставлять к месту назначения «умные бомбы».
Ученые превратили вирус-невидимку в оружие против рака
© Фото: Sigrid Gombert, imageBROKER.com, Globallookpress

Ученые объявили о создании нового вируса-невидимки, способного эффективно бороться с раком и, в частности, воздействовать именно на метастазы. Речь идет о создании так называемого «бомбардировщика», способного доставлять к месту назначения «умные бомбы» - лекарства, которые могут точечно уничтожать раковые клетки, пишет Mirror.

Разработка «умных бомб» против рака ведется уже давно, однако перед наукой до сих пор стоит большая проблема: как транспортировать их в метастазы и обойти иммунную систему организма. Защищая организм от вирусов, она улавливает их проникновение в кровоток и утилизирует, отправляя их в печень. Поэтому перед исследователями стояла задача отыскать способ, позволяющий обойти этот барьер.

Профессор Дмитрий Шаяхметов из Медицинской школы Университета Эмори в США утверждает, что ему со своей командой удалось решить эту проблему и создать вирус, способный прятаться от иммунной системы человека и проникать в кровь, не вызывая при этом массивной воспалительной реакции. Исследователи уверены, разработка, во-первых, поможет снизить количество осложнений у пациентов и, во-вторых, увеличит эффективность противораковых препаратов.

«По нашему мнению, будет возможно доставить наш модифицированный вирус системно в дозах, достаточных для подавления роста опухоли, не вызывая угрожающих жизни системных токсических реакций», - отмечает Шаяхметов.

Авторы исследования уверены, что благодаря модификации вируса этот способ будет эффективен для многих типов рака. Более того, возможно также создавать такие вирусы как форму персонализированной терапии рака для отдельных пациентов.

Опыты на мышах подтверждают выводы ученых. Так, введение модифицированного вируса не только снизило количество случаев повреждения печени и смерти подопытных животных, но и показало свою эффективность в лечении против рака. Примерно у 35% мышей зафиксировано отсутствие ранее обнаруживаемых опухолей и продление жизни.

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