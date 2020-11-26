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В Кремле уточнили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Валентина Пескова
13:52 26.11.2020
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что массовая вакцинация поможет замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
В Кремле уточнили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Кремле не дают прогнозов, как долго гражданам РФ придется жить в режиме экономии, на который повлияла эпидемия коронавируса. Как заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, над тем, чтобы эта ситуация не задержалась надолго, работают президент России и правительство.

«Над этим думают сейчас все главы государств мира и правительства мира. Массовая вакцинация поможет замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля сообщил, что массовая вакцинация в России будет поэтапной, с учетом географии РФ, и начнется до Нового года. При этом прививать от COVID-19 будут только добровольно.

«Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача - грандиозная», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков отметил, что подобная задача стоит сейчас как перед каждым государством в мире, так и перед Россией.

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