Вытащить из снежного плена: в Якутии спасатели провели учения по десантированию с вертолета

В Якутии спасатели из Арктического центра МЧС провели учения по десантированию с вертолета. Была поставлена задача приземлиться на маленькую площадку и эвакуировать условного пострадавшего.

Такие тренировки проводят в регионе регулярно. Более 40% территории Якутии находится за Северным полярным кругом, и от того, как быстро спасатели смогут высадиться в труднодоступном районе, может зависеть чья-то жизнь.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.