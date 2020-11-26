Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий на три года

Госдума приняла в третьем чтении правительственный бюджетообразующий законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты граждан страны направляются в страховую часть - на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему закону эта норма рассчитана до 2022 года.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - уточняется в пояснительной записке.

Реализация этого законопроекта уменьшит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.