СМИ сообщили о госпитализации актрисы Светличной
Отмечается, что Светличная якобы пожаловалась на слабость и головные боли.
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Актриса Светлана Светличная госпитализирована в больницу в Москве, сообщает паблик «112».
Отмечается, что Светличная якобы пожаловалась на слабость и головные боли, находится в состоянии средней степени тяжести.
В 1974 году Светличной было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР» за заслуги в области киноискусства.