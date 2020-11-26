Лукашенко призвал укрепить отношения между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что отношения России и Белоруссии необходимо усилить. Он добавил, что Минск к этому готов.

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается - и не просто тезис, а практика», - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что речь идет не о просто добрососедских отношениях с Россией, а об очень близких и братских.

Ранее на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, прошедшего в режиме видеоконференции, стороны договорились о снижении ставок на роуминг с 1 ноября 2020 года.