«Имитация бурной деятельности»: эксперт объяснил заявления Кравчука о «несоблюдении» Россией Минских соглашений

Член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, заявил, что на заявления, подобные тому, какое сделал Леонид Кравчук, вообще не стоит обращать никакого внимания. Как пояснил эксперт «Звезде», Украина не соблюдает базовые принципы Минских соглашений. В частности, о прекращении огня.

«В канун и во время выборов в США Украина, наносила массовые удары тяжелой артиллерией по ДНР и ЛНР. Поэтому любые заявление Кравчука о якобы нарушении Россией каких-то договоренной и принципов Нормандской четверки в принципе рассматриваться не должны. Тем более, что сейчас на Украине рассматривается возможность в принципе не соблюдать Минские соглашения относительно особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей», - прокомментировал Безпалько.

Эксперт констатировал, что особый статус ДНР и ЛНР уже должен быть закреплен в Конституции Украины, а его пока что до сих пор продлевают, как временный.

«Поэтому то, что делает Кравчук - это просто имитация бурной деятельности о том, что Украина якобы соблюдает принципы Минских договоренностей и рамках Нормандской группы, а Россия - якобы нет. Так что это просто попытка исключительно медийного и дипломатического давления на нашу страну», - объяснил член Совета по международным отношениям при президенте РФ.

Лидер киевской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук потребовал от России определить свою позицию относительно договоренностей, которые ранее были достигнуты в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, и сделать это до конца текущего года.